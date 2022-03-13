По данным ведомства, все вредоносные e-mail были заблокированы и не попали к пользователям.

Минобороны Украины сообщило о неудачной кибератаке на ведомство со стороны Минобороны России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства на Facebook.

"Министерство обороны страны 404 продолжает осуществлять неудачные попытки кибератаки на Министерство обороны Украины", - говорится в сообщении.

В частности, на служебные почтовые адреса Министерства обороны Украины с целью получения доступа к служебной переписке были разосланы фишинговые письма. Однако, по данным Минобороны, все вредоносные e-mail были заблокированы и не попали к пользователям.

"В связи с критически важным обновлением базы сервера прошу срочно подтвердить свою учетную запись, иначе почта будет заблокирована", - говорилось в фишинговом письме.

"Кроме того, в письме была указана фишинговая ссылка, доменное имя которой было зарегистрировано 22.02.2022 и имеет признаки принадлежности к Министерству обороны России. Все потуги врага остались напрасными. Кибервойска Украины вместе с партнерами держат оборону", - добавили в Минобороны.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что победа Украины в войне с Россией может произойти позже, чем хочется. Отметим, Резников также призвал украинцев не выпадать из экономических процессов.

Вас также могут заинтересовать новости: