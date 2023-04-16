Противник возобновил практику применения зенитно-ракетных систем С-300 по наземным объектам, отметили в ОК "Юг".

На юге Украины российские оккупанты усилили давление на гражданское население прифронтовых и деоккупированных территорий, возобновлены удары ракетами С-300 по наземным объектам.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины. Как отмечается, минувшие сутки характеризуются повышенным напряжением и активизацией вражеских обстрелов.

"Подтверждая свою террористическую сущность, оккупационные войска усилили огневое и психологическое давление на гражданское население прифронтовых и деоккупированных территорий. Одновременно с артиллерийскими обстрелами правобережной Херсонской области, враг продолжал тактику применения управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

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По данным военных, около 70 ударов было направлено по объектам социальной инфраструктуры, жилым кварталам и сельскохозяйственным угодьям. Повреждены линии электропередач, школа, жилые дома, машины, в том числе полицейская.

"Погибли две гражданские женщины - мать и дочь. Еще одна женщина получила ранения, а 18-летний юноша получил ранения при попытке разобрать найденное в поле неизвестное устройство", - сообщили в командовании.

Также оккупанты трижды атаковали авиацией Бериславский район, применяя управляемые авиабомбы и противорадиолокационные ракеты. Удары были нанесены по промышленной инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям.

В командовании добавили, что оккупанты возобновили практику применения зенитно-ракетных систем С-300 по наземным объектам. В частности, с отдаленных рубежей на Левобережье был атакован Баштанский район Николаевской области.

В нескольких населенных пунктах Гороховской и Снигиревской громад повреждено здание детского сада и клуба, жилые дома, учебное заведение и частное предприятие. "Погибли двое 18-летних юношей. В городе Снигиревка повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома...", - поделились военные.

Обстрел Снигиревки - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки противник совершил 70 обстрелов Херсонской области, выпустив 419 боеприпасов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Также в ночь на Пасху 2023 вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада в Николаевской области. Сначала сообщалось, что в одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли двое подростков, 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебные заведения, больница и частное предприятие.

Позже в Николаевской областной прокуратуре сообщили, что жертвами удара россиян по Снигиревке стали 18-летняя девушка и 17-летний парень.

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