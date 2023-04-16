В результате ночного обстрела в Николаевской области погибли двое подростков.
Об этом в воскресенье, 16 апреля (отмечается Пасха), сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. "В 2:20 вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада. Предварительно, - зенитно-ракетными системами С-300. В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли двое подростков, 2005 года рождения", - отметил он.
Чиновник добавил, что в результате вражеской атаки повреждено учебное заведение, жилые дома и частное предприятие.
Обстрел Николаевской области - сегодня это стоит знать
Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что в ночь на 16 апреля российские захватчики обстреляли территорию в районе города Снигиревка. Раздалось около 10 взрывов. По предварительной информации, никто не пострадал.
Стоит отметить, что украинские воины освободили Снигиревку от оккупантов в ноябре прошлого года.