По предварительным сведениям, противник использовал зенитно-ракетные системы С-300.

В результате ночного обстрела в Николаевской области погибли двое подростков.

Об этом в воскресенье, 16 апреля (отмечается Пасха), сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. "В 2:20 вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада. Предварительно, - зенитно-ракетными системами С-300. В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли двое подростков, 2005 года рождения", - отметил он.

Чиновник добавил, что в результате вражеской атаки повреждено учебное заведение, жилые дома и частное предприятие.

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Обстрел Николаевской области - сегодня это стоит знать

Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что в ночь на 16 апреля российские захватчики обстреляли территорию в районе города Снигиревка. Раздалось около 10 взрывов. По предварительной информации, никто не пострадал.

Стоит отметить, что украинские воины освободили Снигиревку от оккупантов в ноябре прошлого года.

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