Жительницы города получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

Херсон сегодня был обстрелян россиянами, в результате чего погибли две женщины.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил Ермак.

Кроме того, в Херсонской области ранены трое правоохранителей в результате воздушной атаки российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщает Министерство внутренних дел.

Видео дня

"На Херсонщине ранены трое полицейских, они попали под атаку вражеских БПЛА. Под вражеский обстрел попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне сбросили модифицированные боеприпасы.

Автомобили получили механические повреждения.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают освобожденную часть Херсонской области. Так, 9 апреля 8 вражеских самолетов Су-35 атаковали Бериславский район области ракетами и авиабомбами.

А на оккупированной части россияне всячески притесняют украинских граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: