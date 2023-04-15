Херсон сегодня был обстрелян россиянами, в результате чего погибли две женщины.
Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил Ермак.
Кроме того, в Херсонской области ранены трое правоохранителей в результате воздушной атаки российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщает Министерство внутренних дел.
"На Херсонщине ранены трое полицейских, они попали под атаку вражеских БПЛА. Под вражеский обстрел попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне сбросили модифицированные боеприпасы.
Автомобили получили механические повреждения.
Ситуация в Херсонской области
Российские оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают освобожденную часть Херсонской области. Так, 9 апреля 8 вражеских самолетов Су-35 атаковали Бериславский район области ракетами и авиабомбами.
А на оккупированной части россияне всячески притесняют украинских граждан.