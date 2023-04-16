По предварительным сведениям, враг запустил по мирным людям около 10 ракет С-300.

В прокуратуре рассказали о деталях ночного обстрела Снигиревки в Николаевской области.

Как сообщили в Николаевской областной прокуратуре, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02.10 армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки. Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции в области.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на Пасху 2023 вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли двое подростков, 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебные заведения, больница и частное предприятие.

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