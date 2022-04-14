Польша готова дать отпор России в случае нападения.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, готова ли его страна дать отпор России в случае нападения.

Об этом говорилось в его интервью ТСН.

По его словам, и Польша, и НАТО готовы ответить на агрессию РФ против стран-членов Альянса.

"Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против всего Альянса. И, если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО - это красная линия для всех нас", - сказал он.

Спикер польского дипломатического ведомства также добавил, что не хотел бы, чтобы Владимир Путин совершил новый акт агрессии.

Как сообщало Командование Воздушных Сил ВСУ, в середине марта беспилотник оккупантов сперва кружил над Яворовским полигоном, очевидно, изучая последствия ракетного обстрела на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашей ПВО.

20 марта посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов угрожал НАТО. В частности, на вопрос о том, почему Россию не беспокоят соседние страны, которые уже входят в НАТО, он ответил: "Откуда вы знаете, что у нас нет планов против Хорватии, Польши, Болгарии?".

Вас также могут заинтересовать новости: