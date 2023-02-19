Возобновление работы посольства Израиля в Киеве является важным маркером безопасности столицы, считает эксперт.

Военный эксперт Александр Мусиенко оценил угрозу повторного наступления россиян на Киев к годовщине войны России против Украины, которая будет 24 февраля.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона. "На сегодняшний день не видно непосредственно угроз Киеву. Если бы была угроза Киеву, то министр иностранных дел Израиля не возобновлял бы посольство Израиля и его работу в Киеве. Если в прошлом году наоборот уезжали посольства, то сейчас достаточно уверенно восстанавливают работу", - считает эксперт.

Он также отметил, что с помощью наших партнеров украинский запас противовоздушной обороны стал больше, чем год назад. В то же время российский авиапарк и количество ракет и пилотов сократились.

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"Самые скептические данные говорят о том, что Россия потеряла по меньшей мере 20% боевых самолетов, которые были готовы к вылетам. Α есть оценки, что потери 30%... Исходные данные у нас сейчас лучше, чем были год назад", - сказал Мусиенко.

По его словам, ракетные атаки с территории России могут возрасти, но украинская ПВО не позволит вражеским самолетам летать по всей территории Украины.

Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Соединенные Штаты Америки как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник убежден, что решение о предоставлении Украине самолетов-истребителей будет принято, но на это уйдет время.

19 февраля стало известно, что Россия спрятала свою боевую авиацию от ударов Вооруженных сил Украины минимум в 200 км от границы с Украиной.

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