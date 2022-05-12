Возможность нападения на Киев зависит исключительно от того, как будут развиваться события на востоке Украины.

Сейчас перспектив наступления на Киев со стороны Беларуси или России нет.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас каких-то перспектив наступления на Киев со стороны Беларуси или со стороны России военные не видят. Несмотря на то, что в течение последних дней белорусы проводят стрельбы рядом с границей с Украиной. Надо понимать, что единственный полигон в Беларуси, на котором могут происходить подобные стрельбы, находится действительно недалеко от территории Украины. И реалистичность сценария, что Лукашенко входит в эту войну со своей армией, абсолютно минимальна. У россиян сейчас ограниченный контингент находится на территории Беларуси, поэтому сейчас говорить о наступлении на Киев, к счастью, не приходится", - подчеркнул Денисенко.

Также он сообщил, что возможность нападения на Киев зависит исключительно от того, как будут развиваться события на востоке Украины.

"Все будет решаться благодаря великой битве за Донбасс. От того, как мы ее пройдем, зависит вся дальнейшая судьба этой войны. Будет ли это "заморозка", будут ли наступления или отход российской армии. Пока говорить, чем закончится эта битва, еще очень рано, она в очень горячей фазе", - сказал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, киевский городской голова Виталий Кличко обеспокоен вероятностью применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Киева.

Он отметил, что "несомненно", что столица Украины все еще является "главной целью России". Кличко предостерег киевлян, которые возвращаются домой, быть осторожными. По его словам, российские атаки могут произойти "в любую секунду".

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