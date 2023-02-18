Аргументом для создания коалиции истребителей будет то, что самолеты нужны для освобождения оккупированных территорий.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что решение о предоставлении Украине самолетов-истребителей будет принято, но будет потеряно время.

В эфире всеукраинского телемарафона он напомнил, что ранее красной линией для западных партнеров было предоставление Украине современных танков, чтобы не провоцировать Россию. Но все же решение было принято, и уже создана танковая коалиция.

"Следующая красная линия – это самолеты, это истребители. Здесь логика и в Германии, и в других странах сохраняется, что если самолеты будут, то это может привести к эскалации, которой все боятся. Мол, это будет новая провокация и тогда Путин точно слетит с катушек и применит там, не дай Бог, ядерное оружие", – объяснил Мельник ситуацию с опаской партнеров в вопросе предоставления Украине истребителей.

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По его словам, это обидно, потому что теряем время. При этом он подчеркнул, что Украина будет убеждать канцлера Германии Олафа Шольца и других лидеров стран, чтобы эти красные линии пересечь. Мельник добавил, что все военные эксперты, в том числе немецкие, говорят, что Украине эти самолеты нужны, чтобы освободить оккупированные территории. Дипломат считает, что даже по этой причине это решение, очевидно, будет принято.

"Но мы снова потеряем недели, возможно даже месяцы на это решение. А потом господин Шольц будет рассказывать и делать упреки другим, почему государства не поддерживают", – добавил он.

По его словам, будет и коалиция истребителей. При этом он подчеркнул, что это надо делать быстро.

"Преимущество России в воздушном пространстве сохраняется – россияне имеют более тысячи самолетов, которые могут быть задействованы в любой момент. Сейчас они задействуются ограниченно", – сказал заместитель министра иностранных дел Украины.

При этом Мельник подчеркнул, что без предоставления истребителей победить будет "не скажу невозможно, но очень-очень тяжело и совсем другой ценой".

Истребители для Украины: что известно

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над созданием коалиции из стран, которые готовы поставлять истребители, по аналогии с "танковой коалицией". На совместном с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте брифинге в Киеве Зеленский подчеркнул, что вопрос защиты неба важнен, а боевые самолеты – вопрос, который еще сложнее, чем "коалиция танков".

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что его страна готова предоставить Украине истребители МиГ-29. Однако есть условие.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украина получит истребители, но только после окончания войны с Россией, ведь обучение пилотов занимает длительное время.

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