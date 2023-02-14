Защитники Украины, в частности, попали во вражеские станции радиоэлектронной борьбы.

На протяжении минувших суток, 13 февраля, Силы обороны Украины сбили два вражеских самолета, а также нанесли удары по более 20 районам скопления врага.

Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета - Су-24М и Су-25", - информирует Генштаб.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

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В сообщении Генштаба отмечается, что угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины. "В то же время, наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется", - отмечает штаб.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара по территории Украины, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг осуществлял обстрелы из других видов оружия.

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Россияне сосредоточили основные усилия на том, чтобы наступать на Донбассе, в частности, на Бахмутском направлении, и несут большие потери. 13 февраля стало известно, что защитники Украины сбили над Бахмутом самолет Су-24, принадлежащий российской частной военной компании "Вагнера".

Именно в этом самолете главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

Стоит отметить, что по состоянию на 13 февраля на нашей земле было ликвидировано 296 самолетов противника.

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