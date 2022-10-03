Противники уже не сломают Украину, отметил советник руководителя Офиса президента.

В России критика военного руководства со стороны лидера Чечни Рамзана Кадырова и бизнесмена, владельца частной военной компании "Вагнера" (ЧВК "Лига") Евгения Пригожина из-за нового провала в войне с Украиной свидетельствует о том, что когда-то они выйдут на то, чтобы сделать виновным в проигрыше самого российского президента Владимира Путина.

Пригожин и Кадыров не являются системными людьми, но они атакуют системную военную вертикаль и сломают ее, рассказал в интервью "Радио НВ" советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Это (критика со стороны Кадырова и Пригожина - Ред.) очень интересный симптом происходящего в окружении Путина… Они совершенно точно не понимают, почему не могут сломать Украину и уже не сломают, - это очевидно. На основании этого они ищут, кого сделать виновным. Но эти заявления… говорят о том, что они рано или поздно выйдут на то, чтобы сделать виновным в проигрыше РФ самого Путина…", - считает он.

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Освобождение Лимана Вооруженными силами Украины и критика военного руководства РФ со стороны Кадырова и Пригожина - важные новости

2 октября стало известно, что Лиман освобожден от оккупантов и полностью зачищен. До этого сообщалось, что противники попали в котел на Лиманском направлении.

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин резко высказались в адрес военного российского командования после освобождения Лимана ВСУ. Эксперты американского Института изучения войны (ISW) полагают, что Пригожин и Кадыров публично подорвали авторитет Владимира Путина и, возможно, сделали это непреднамеренно.

Стоит отметить, что Украина пошла в контрнаступление в конце августа, а в середине сентября стало известно об освобождении почти всей Харьковской области.

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