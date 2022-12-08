Военных РФ превратили в подонков, отметил советник Офиса президента Украины.

Российских военных обманули, президент РФ Владимир Путин вытер ноги о честь русского офицера.

Из военных России сделали тех, от которых с ужасом отворачивается весь мир, рассказал советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович российской журналистке Юлии Латыниной.

Арестович отметил, что российские военные не отговорятся "приказами и присягой, пуская ракеты по мирным украинским городам, убивая украинских детей".

"...Путин вытер ноги о честь русского офицера, о честь русского солдата. Он вас оглупил, он вас развратил, он сделал вас палачами мирных людей и самое прискорбное в том, что это сделано, играя на вашем чувстве, естественном чувстве всякого мужчины защитить свою родину и даже посвятить свою жизнь такой профессии. Поэтому, когда вы шли в армию, давали присягу, я думаю, вами руководили самые лучшие чувства, … - защитить своих… Кого из вас сделали…?", - поставил вопрос он.

Советник ОПУ добавил, что российских военных превратили в подонков.

"…Вас сделали подонками, и только вам решать, останетесь вы ими, или нет…", - сказал советник.

По словам Арестовича, он верит, что часть офицеров и солдат смогут опомниться и вспомнят - давали присягу защитить Россию, а не разрушить ее и сделать пугалом для всего мира.

Война Путина против Украины - что нужно знать

Россия заявла о проведении "специальной военной операции" якобы для "демилитаризации" и "денацификации" Украины, а на самом деле рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение, захватывала украинские территории, разрушала гражданские объекты и убивала мирных людей.

На нашей земле, по сведениям ООН, уже погибли по меньшей мере 6 595 гражданских, а 10 189 - получили ранения.

Ряд стран мира и Парламентская ассамблея Совета Европы признали российский режим террористическим. Кроме того, Европарламент признал российские власти спонсором терроризма.

Участникам вооруженной агрессии против Украины грозит трибунал.

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