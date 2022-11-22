Больше всего погибших зафиксировали в Донецкой и Луганской областях.

После начала полномасштабной войны России против Украины погибло не менее 6595 гражданских украинцев, а еще 10 189 мирных жителей получили ранения.

Как сообщается в отчете ООН, причиной большинства зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с широкой зоной поражения: обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

Среди погибших: 2575 мужчин, 1767 женщин, 172 девочки и 206 мальчиков, а также 37 детей и 1838 взрослых, пол которых не удалось установить.

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С начала ноября зафиксировано 400 жертв среди гражданского населения: 95 убитых и 305 раненых.

Больше всего погибших зафиксировали в Донецкой и Луганской областях - 3 939 людей.

В ООН отметили, что реальное количество потерь может быть выше, потому что информацию с мест боевых действий получают с задержкой. Речь идет о Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной и Северодонецке, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Убитые россиянами мирные жители в Украине

С начала войны российские оккупанты убивают гражданское население Украины. Офис генпрокурора зафиксировал гибель в результате полномасштабной войны в Украине 8311 гражданских лиц. Среди них 437 детей. Кроме того, еще более 11 тысяч гражданских получили ранения.

На освобожденной части Киевщины в общей сложности найдено 1 тыс. 365 убитых мирных жителей во время оккупации региона.

На деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей сейчас обнаружено более 700 тел убитых украинцев.