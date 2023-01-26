Украинский министр назвал одну из целей вражеского массированного ракетного удара.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сегодняшний обстрел Одессы является, в частности, ответом президента России Владимира Путина Комитету Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом Кулеба в четверг, 26 января, написал в Twitter. По его словам, это была одна из целей сегодняшнего массированного ракетного удара России по Одессе, которым она повлекла массовые сбои в электроснабжении.

"Это разрушение является ответом Путина комитета ЮНЕСКО, который внес Одессу в Список всемирного наследия и поставил ее под усиленную охрану как объект Списка всемирного наследия, что под угрозой", - подчеркнул министр.

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Включение исторического центра Одессы в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в 2022 году президент Владимир Зеленский в обращении к 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО заявил, что Украина подготовила номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

25 января Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о внесение культурно-исторического памятника "Исторический центр города-порта Одессы в список Всемирного наследия под угрозой с целью защитить культурное наследие Одессы от российских захватчиков, которые неоднократно направляли свои ракетные удары на город.

Новый массированный ракетный удар России по Украине - самое важное

Сегодня, 26 января, Россия осуществила очередную ракетную атаку по территории Украины. Силы обороны в зоне ответственности ОК "ЮГ" уничтожили 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: 3 над Одесской областью, 13 над Николаевской, 7 над Херсонской, 3 над Винницкой.

Поражено несколько объектов критической инфраструктуры в Винницкой и Одесской областях. Вследствие вражеских ударов часть Одесской области осталась без электро- и водоснабжения.

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