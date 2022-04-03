Власть через Международный комитет Красного креста требует от РФ предоставить информацию о месте пребывания пленных, отметила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.

В плену оккупантов находятся 11 глав местных громад.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По состоянию на 3 апреля в плену оккупантов находится 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей", - сказала она.

"Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских, Международный комитет Красного Креста, и через эту международную организацию требуем от РФ предоставить информацию о месте пребывания пленных гражданских лиц и состоянии их здоровья", - рассказала министр.

Верещук добавила, что также ведутся переговоры для освобождения всех гражданских в рамках обмена военнопленными.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Житомир, Чернигов, Мариуполь, Одессу, Сумы и Херсон.

В ООН сообщали, что по состоянию на 30 марта в Украине в результате войны с РФ погибли 1 232 мирных жителя, а 1 935 - получили ранения.

2 апреля стало известно, что в Киевской области найдены тела старосты села Мотыжин Бучанского района и ее мужа. Супруги находились в плену оккупантов, а потом их судьба не была известна.

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