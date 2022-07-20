Признание России страной-спонсором терроризма поможет разрушить ее военную машину, считает руководитель Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что большее количество тяжелого оружия, новые поставки HIMARS позволят Вооруженным силам Украины взять под огневой контроль еще большую часть территорий и сломать российскую логистику.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы должны дожать и очистить украинскую землю от русских. Наша цель - освобождение всех территорий. Как бы сейчас тяжело нам не было, но мотивация наших воинов и украинцев несокрушима", - отметил Ермак.

Он добавил, что признание России страной-спонсором терроризма за преступления против Украины поможет разрушить их военную машину, обескровив ее финансово.

"Большее количество тяжелого оружия, новые поставки HIMARS позволят ВСУ взять под огневой контроль еще большую часть территорий и сломать российскую логистику. Делаем все, чтобы ускорить процесс и кардинально изменить ход войны. Победим", - отметил руководитель ОП.

Ранее координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что американская сторона готовится предоставить Киеву дополнительные ракетные артиллерийские системы HIMARS и боеприпасы к ним.

Вас также могут заинтересовать новости: