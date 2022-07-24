В Министерстве обороны Украины сообщили, что в рядах ВСУ сейчас работают более 50 тысяч женщин.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет Громадське.
Она сообщила, что сейчас в Вооруженных Силах служит более 38 тысяч военнослужащих, из них более 5 тысяч находятся на передовой. Кроме них есть также гражданские женщины, которые работают в ВСУ.
"По цифрам Украина имеет один из наибольших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО", - добавила Маляр.
Также представитель Минобороны отметила, что раньше были ограничения для женщин на профессии в ВСУ, но сейчас им разрешили все.
"Они танкисты, артиллеристы, даже глубоководный военный дайвинг. Была дискуссия о профессиях, которые вредны для здоровья напрямую. Наши женщины отстояли свое право на выбор даже таких профессий", - рассказала заместитель министра обороны.
Как сообщал УНИАН, в Генштабе заверили, что женщин будут брать на воинский учет только с их согласия.
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