На передовой сейчас несут службу более 5 тысяч украинских женщин.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в рядах ВСУ сейчас работают более 50 тысяч женщин.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет Громадське.

Она сообщила, что сейчас в Вооруженных Силах служит более 38 тысяч военнослужащих, из них более 5 тысяч находятся на передовой. Кроме них есть также гражданские женщины, которые работают в ВСУ.

"По цифрам Украина имеет один из наибольших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО", - добавила Маляр.

Также представитель Минобороны отметила, что раньше были ограничения для женщин на профессии в ВСУ, но сейчас им разрешили все.

"Они танкисты, артиллеристы, даже глубоководный военный дайвинг. Была дискуссия о профессиях, которые вредны для здоровья напрямую. Наши женщины отстояли свое право на выбор даже таких профессий", - рассказала заместитель министра обороны.

Как сообщал УНИАН, в Генштабе заверили, что женщин будут брать на воинский учет только с их согласия.

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