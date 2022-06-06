Угроза нанесения ракетных ударов из акватории Черного моря для Украины сохраняется.

Российские оккупанты удерживают в Черном море пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 ракет типа "Калибр".

Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, пишет Радио Свобода.

"Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и держит в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр"", – сообщил он.

Мотузяник предупредил, что угроза нанесения ракетных ударов из акватории Черного моря для Украины сохраняется.

По его словам, что РФ разворачивает дополнительные силы ПВО в оккупированном Крыму.

"В северо-западной части полуострова в районах н. п. Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, россияне пытаются вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования.

Вас также могут заинтересовать новости: