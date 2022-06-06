Российские оккупанты удерживают в Черном море пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 ракет типа "Калибр".
Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, пишет Радио Свобода.
"Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и держит в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр"", – сообщил он.
Мотузяник предупредил, что угроза нанесения ракетных ударов из акватории Черного моря для Украины сохраняется.
По его словам, что РФ разворачивает дополнительные силы ПВО в оккупированном Крыму.
"В северо-западной части полуострова в районах н. п. Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", - добавил спикер.
Как сообщал УНИАН, россияне пытаются вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования.
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