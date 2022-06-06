Также в готовности к действиям находятся 5 больших десантных кораблей.

В Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов находятся вражеский корабль и подводная лодка с 12-ю крылатыми ракетами.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров на странице ОК в социальной сети Facebook.

"В Черном море корабельная группировка вражеских кораблей в очередной раз переформатируется", - отметил он.

По словам Назарова, сейчас в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся один надводный корабль и одна подводная лодка, снаряженные 12-ю крылатыми ракетами.

Также в готовности к действиям находятся 5 больших десантных кораблей.

"Итак, запрет посещения побережья, которое является пока не местом отдыха, а потенциальным рубежом обороны и предупреждения об опасности купания в море из-за угрозы детонации морских мин, так же важны, как сигналы воздушной тревоги, и их не стоит игнорировать", - подчеркнул спикер командования.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие на юге страны ликвидировали почти 60 оккупантов и уничтожили 15 единиц техники, в том числе вражеский танк, шесть бронированных машин, ЗРК "ТОР М1", РСЗО, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

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