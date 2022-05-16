Единственное, о чем мечтают сейчас – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину.

Война в Украине стала адом для российских оккупантов, как они сами ее называют, почувствовав силу наших защитников.

Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ.

Единственное, о чем мечтают сейчас – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину.

"У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…", - рассказывает другу оккупант, который воюет на Луганском направлении.

По его словам, у них уже сгорели все машины, а личного состава осталось полбатальона. Так что теперь в их Алтайский край будут возить много 200-ых.

"Знаешь, это ужас... отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!" - сказал оккупант.

Как сообщал УНИАН, под Чернобаевкой ВСУ уничтожили 75 оккупантов, почти 20 единиц техники и склад боеприпасов.

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