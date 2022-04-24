Враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных им территориях.

На Херсонщине зафиксированы вражеские танки с украинскими флагами, которые оккупанты хотят использовать для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в оперативной информации о ситуации в южных регионах Украины по состоянию на 60-е сутки сопротивления украинского народа враждебному нашествию.

Отмечается, что на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины враг продолжает психологическое и огневое давление на мирное население, проводит пропагандистские мероприятия по агитации населения на сопротивление украинской власти и создание псевдо-республик, дискредитируют Вооруженные силы Украины фейковыми вкидами, обстреливают гражданские объекты.

"Так, на окраину поселка Грозовое на Херсонщине выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных им территориях. А потом, с тех самых танков, осуществляет обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", - говорится в сообщении.

Командование отмечает, что защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.

Также ОК "Юг" информирует, что по позициям захватчиков наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи совершили 12 поражений, в результате чего потери врага составили 11 рашистов и 3 единицы техники, в том числе бронированной.

В Черноморской операционной зоне продолжают находиться около 20 единиц корабельного состава флота страны-агрессора, среди которых остаются и подводные лодки, в том числе с ракетным вооружением.

Как сообщал УНИАН, украинскими военными с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над восемью населенными пунктами Херсонщины.