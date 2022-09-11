В частности, российские войска выпустили 6 ракет с кораблей в Черном море, еще 6 - из района Каспийского.

Российские оккупанты выпустили по Украине шесть ракет из акватории Черного моря и еще шесть - из района Каспийского моря.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что сегодня вечером, около 20:30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины.

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"Всего - 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" из кораблей из акватории Черного моря и шесть крылатых ракет "Х-101", выпущенных из самолетов стратегической авиации из района Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил было сбито 9 из 12 ракет.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 11 сентября, Воздушное командование "Схид" сообщило о сбитии семи крылатых ракет в Днепропетровской области и двух - в Полтавской.

В результате ударов по инфраструктурным объектам было прекращено электроснабжение в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и частично - в Донецкой областях.

Также в некоторых городах и общинах было прекращено водоснабжение.

В Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях электроснабжение уже восстановлено, в Сумской и Полтавской областях также восстановлено водоснабжение.

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