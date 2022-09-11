На Полтавщине также восстановили водоснабжение.

В Сумской и Полтавской областях уже удалось полностью восстановить электроснабжение.

Об этом сообщает председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Сумщина. Поставки электроэнергии в области по состоянию на 21:40 полностью восстановлены!" - написал он.

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Председатель ОВА отметил, что могут быть перебои со стабильностью напряжения в сети.

В то же время глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что во всех районах области восстановили свет и водоснабжение. Сейчас энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения, сообщил он в своем Telegram-канале.

Как сообщал УНИАН, во время воздушной тревоги в нескольких областях сообщили о взрывах. После этого стало известно, что в нескольких областях возникли проблемы с электроснабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в результате российской атаки был полностью обесточен в Харьковскую и Донецкую области, частично – Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что враг нанес удар по инфраструктурному объекту Харькова. Во многих районах города пропал свет, из-за отключения насосов нет воды.

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