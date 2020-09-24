Боец получил тяжелое ранение 20 июня.

В больнице умер боец Константин Оверко, который более трех месяцев боролся за жизнь после тяжелого ранения снайпером оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщается на странице 503-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

«Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Ночью 24 сентября Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего. Брат, мы отомстим! R.I.P.», - говорится в сообщении.

Напомним, именно позиции 503-го отдельного батальона под Шумами на Донбассе собирались «инспектировать» с представителями ОРДЛО.

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Автор: Денис Прядко