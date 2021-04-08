Сегодня на фронте погиб украинский военный / фото УНИАН
Стало известно имя военнослужащего, погибшего сегодня в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе.
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Как сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации, матрос воинской части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) 1998 года рождения, житель села Новобогдановка Николаевского района Денис Юшко получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью.
В ОГА выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Денис Юшко погиб на фронте / фото Николаевская ОГА
Гибель бойца на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
- В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, один - погиб.
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