Им оказался матрос воинской части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) Денис Юшко.

Стало известно имя военнослужащего, погибшего сегодня в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе.

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Как сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации, матрос воинской части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) 1998 года рождения, житель села Новобогдановка Николаевского района Денис Юшко получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью.

В ОГА выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Гибель бойца на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, один - погиб.

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Автор: Антонина Доломанжи