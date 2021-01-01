Боевики применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки, 31 декабря 2020 года, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС на своей странице в Facebook.

Читайте также"Когда надо искать другой вариант": Резников рассказал, что входит в план "Б" по ДонбассуВсе нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино – из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Водяное, который на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковкой – из подствольных гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

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Автор: Алина Вишневская