Все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеВ районе Шумов российские оккупанты ранили украинского воинаКак сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

Неподалеку Водяного они четыре раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно. Также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Также в сводке сказано, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 129 взрывоопасных предметов.

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Автор: Светлана Закелова