Леонид Кравчук подчеркнул, что никаких конструктивных предложений со стороны России нет, она занимает странную позицию и заводит переговоры в тупик.

Россия не хочет мира на Донбассе и блокирует переговоры в Трехсторонней контактной группе.

Об этом первый президент, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Ситуация движется по кругу, никаких конструктивных предложений со стороны России нет. Она продолжает занимать странную позицию. Она считает, что выполняет какую-то странную функцию, а именно, что она наблюдатель. Хотя никто ей таких поручений, таких полномочий не давал. Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в продвижении переговорного процесса по Донбассу.

"Наша делегация сейчас думает над тем, какие возможно внести предложения на базе тех договоренностей, которые есть, но, к сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше", - заявил Кравчук.

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Ситуация на Донбассе: подробности

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: УНИАН