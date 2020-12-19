Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеАрестович ошибочно обнародовал "версию" оккупантов о "пьяной" смерти украинского бойца на ДонбассеОб этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Пивденного оккупанты открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, здесь несколько выстрелов они совершили и из стрелкового оружия. В это же время противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы.

"Впоследствии, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь и возле Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы. А на Приазовье, неподалеку от Водяного, с пересечением линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского БПЛА, дальнейшее применение которого остановили умелые действия наших средств РЭБ", - говорится в сообщении.

Огневые провокации оккупантов не несли угрозы жизни украинским военнослужащим, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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Автор: Тамара Отовская