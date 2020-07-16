ВСУ обезвредили на Луганщине российское взрывное устройство НВУ-П "Охота" (фото)

Неконтактный взрыватель НВУ-П «Охота» не состоит на вооружении Вооруженных Сил Украины и активно используется Российской Федерацией, в частности, неоднократно применялся в Чеченской войне.

В Луганской области группе разминирования Вооруженных сил Украины удалось обнаружить и обезвредить один из самых сложных детонаторов противопехотных мин - неконтактный взрыватель НВУ-П «Охота».

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеСтало известно имя разведчика, погибшего 13 июля на Донбассе

«НВУ-П «Охота» приводятся в действие при фиксации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Он имеет блок управления с элементами питания, дает противнику возможность использовать мины не только дистанционно, но и в автономном режиме. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров. А радиус поражения каждой из 16 мин - около 25 метров. Неконтактный взрыватель НВУ-П «Охота» не состоит на вооружении Вооруженных Сил Украины и активно используется Российской Федерацией, в частности, неоднократно применялся в Чеченской войне», - отметили в Минобороны.

Вместе с ним установлено два взрывных устройства ВУЗ-8, соединенные в каскад и оснащенные 16-ю противопехотными осколочными минами, которые запрещены международными конвенциями.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявляет, что оккупанты продолжают дистанционно заминировать Донбасс противопехотными минами ПОМ-2.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram