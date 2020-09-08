Ранее оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, убив украинского военного и ранив еще одного.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, несмотря на провокации оккупантов, будет прилагать все усилия к сохранению режима тишины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время поездки в Сумскую область.

Президент отметил, что по поводу нарушения режима тишины на Донбассе проведено много срочных совещаний.

"Зачем вам называть количество срочных совещаний по поводу этой провокации? Действительно, многое делается и сделано как военными, так и разведчиками нашей страны, поэтому мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества как раненых, так и погибших", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "другого варианта, чтобы сохранить жизни людей", он сейчас не видит.

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Нарушение боевиками перемирия на Донбассе

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

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Автор: Константин Гончаров