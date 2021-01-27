За прошедшие сутки, 26 января, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
В частности, российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
"В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - сообщили в ООС.
Отмечается, что на обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - добавили в ООС.
Читайте такжеКравчук оценил возможности Украины освободить Донбасс силой оружия
С начала текущих суток, 27 января, вдоль линии разграничения нарушений режима тишины не зафиксировано.
Вас также могут заинтересовать новости
- Украинцам в ОРДЛО массово выдают российские паспорта: правозащитники привели цифры
- Возле Марьинки вражеский снайпер выстрелом повредил камеру наблюдения на позициях ВСУ
- "Скажи "Да!" жизни после вооруженного конфликта": в Житомире открылась выставка о семьях военных (фото)
- Миссия ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений режима тишины на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram