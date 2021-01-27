С начала текущих суток, 27 января, нарушений режима тишины пока не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 26 января, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

"В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - сообщили в ООС.

Отмечается, что на обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - добавили в ООС.

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С начала текущих суток, 27 января, вдоль линии разграничения нарушений режима тишины не зафиксировано.

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Автор: Александр Топчий