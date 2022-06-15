С помощью американского оружия нашим военным удается активно обновлять счетчик потерь российских оккупантов в войне против Украины.

Вооруженные силы Украины продолжают получать оружие от международных партнеров. Так, морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского продемонстрировали эффективное применение американского миномета М224 на поле боя.

Видео опубликовали в Facebook Минобороны Украины.

"Наши воины стоят на защите демократических ценностей всего свободного мира! Благодарны партнерам за поддержку и ожидают оружие и технику для еще более эффективного противостояния захватчикам", - говорится в подписи к видео.

Отметим, M224 американский легкий 60-мм гладкоствольный, дульнозарядное, с большим углом обстрела гаубица, состоящая на вооружении армии и Корпуса морской пехоты США:

имеет усовершенствованный ствол и прицел для стрельбы ночью;

к боекомплекту входят оперенные осколочные (осколочно-фугасные), осветительные, дымовые, практические (учебные) мины;

особенность новых мин - электронно-механический взрыватель; кроме того, возможно использование и старых мин;

его максимальная дальность стрельбы - 3 500 м.

Стоит напомнить, что 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского - соединение морской пехоты Украины. Сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. В 2019-м году бригада названа в честь контрадмирала Михаила Белинского, который был организатором и командиром дивизии морской пехоты Директории УНР во времена Украинской революции начала XX в.

13 апреля в результате вторжения России подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты сумели соединиться с силами полка "Азов" на территории металлургического комбината Азовсталь и продолжить оборону завода.

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