Напомним, оборона Мариуполя и бои за Азовсталь продолжались с февраля по май 2022 года.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля украинские военные мужественно держали оборону Мариуполя и героически боролись с оккупантами, находясь в осаде на "Азовстали" вплоть до мая, когда получили приказ от командования о выходе с завода.

Среди защитников-героев был и военный из полка "Азов" Николай "Фрост" Кущ, который после возвращения из плена россиян обнародовал архивное видео боев за "Азовсталь".

"На видео события которые происходили со мной, начиная от прорыва на Азов-Сталь. Первые 40 секунд - это запись с российского дрона, который все время сопровождал нашу колонну, а фоном лишь короткий фрагмент звука тех событий, которые происходили там", - прокомментировал кадры боец. Видео дня

Он подчеркнул, что прорыв военных на "Азовсталь" - это отдельная история, которую он пообещал позже рассказать детальнее.

"В целом период Азовстали могу описать так: у них было все - у нас не было ничего, но мы побеждая самих себя, держали позиции до последнего. Поэтому я уверенно могу сказать, что у нас есть кое-что покруче новейших "Himars" и M777, - это наша сила воли, и единство как Нации. Пока мы стояли за вас там, Вы стояли за нас здесь! И именно благодаря этому я смог вернуться, и сейчас имею возможность рассказывать вам свою историю", - сказал "азовец".

Освобождение защитников Мариуполя: обмен пленными из "Азовстали"

Отметим, что Николая "Фроста" Куща военные преступники России в июле "приговорили" к смертной казни вместе с иностранцами. Однако 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины, среди которых был и "Фрост".

Как писал УНИАН, 200 из них обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Путина - Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Украина отдала 55 российских пленных.

Обмен пленными происходил в четырех странах.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были уволены пятеро командиров. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

Председатель ОП Андрей Ермак показал защитников Мариуполя, которые после обмена находятся в Турции и проходят медицинские осмотры.

Оборона Мариуполя: блокада"Азовстали"

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекратили попыток захватить завод, на котором находились украинские воины. Оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводили штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" находились еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что ради сохранения жизней Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

Агентство Reuters 17 мая, ссылаясь на очевидцев, писало, что по меньшей мере семь автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали из "Азовстали". По данным журналистов, вывезенные воины не были ранены.

20 мая в интервью украинским СМИ по случаю третьей годовщины со дня инаугурации Зеленский впервые рассказал о помощи защитникам Мариуполя. Пилоты доставляли бойцам лекарства, продукты, воду, забирали тела и раненых. Во время спецопераций, по его словам, погибло много украинских пилотов.

По словам основателя "Азова" Андрея Билецкого, спецоперация авіапрориву была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Белецкий занимался организацией десанта. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны города 72 бойцов "Азова".

6 июня Зеленский сообщил, в плену более 2,5 тысячи военнопленных из "Азовстали" и подчеркнул, что в ГУР есть задача вернуть военных домой живыми.

21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины, среди которых в военные из "Азовстали", но еще немало бойцов остаются в руках оккупантов. По словам генерального прокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: