Он отметил, что нет такого военного преступления, которое бы российские оккупанты еще не совершили на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что миссия Организации Объединенных Наций немедленно должна установить факты относительно теракта в Еленовке.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

Зеленский подчеркнул, что тысячи украинцев были убиты российскими оккупантами, десятки украинских городов разрушены российской артиллерией. Кроме того, Россия не придерживается базовых конвенций в отношении военнопленных, подчеркнул он.

"Сознательное убийство российскими оккупантами наших военнопленных в Оленовке стало одной из самых страшных страниц истории Европы. И немедленно нужна миссия ООН по установлению фактов в Еленовке, мандат которой должен быть распространен на всех украинских пленных, которые удерживаются сейчас российскими силами", - подчеркнул президент.

Он отметил, что нет такого военного преступления, которое бы российские оккупанты еще не совершили на территории Украины.

"Но если не остановить Россию сейчас и в Украине, если не остановить ее победой Украины, то все эти российские убийцы неизбежно окажутся в других странах. Европа, Азия, Африка, Латинская Америка - везде уже есть следы российских военных преступников, и все мы должны объединиться и действовать максимально решительно, чтобы нигде не было следов российских ракет, сожженных российской артиллерией городов", - призвал глава государства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

2 августа в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта, а оснований доверять опубликованным россиянами в интернете спискам нет.

Также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Россия готова вернуть тела убитых защитников, но после окончания "расследования". Сколько именно времени понадобится оккупантам для "расследования", неизвестно.