Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.

В Украине продолжается борьба с наступлением российских оккупантов. Одним из самых тяжелых участков фронта остается Бахмутское направление: враг бьет из танков, артиллерии и авиации. У Горловки - Зайцево войска РФ имеют частичный успех.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 12 августа 2022.

"На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Вернополье, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополье, Долины и Залимана. Возле последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается пополнить потери личного состава и техники", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел.

"На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы из танков и артиллерии неподалеку Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично имел успех", - отметили в Генштабе.

Также известно, что оккупанты вели наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема.

"Успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки враг возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары у Марьинки и Водяного.

"Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Генштаб сообщил, что враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь артиллерийским огнем вытеснить подразделения ВСУ с занятых рубежей.

Известно, что в Бахмуте через постоянные обстрелы российской армии ситуация ухудшается, но остается контролируемой.

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