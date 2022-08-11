Также наши воины отогнали оккупантов вблизи Яковлевки, в районе Вершины и Дачи продолжаются бои.

Враг понес потери и отступил неподалеку Бахмутского, Зайцевого и Яковлевки. В районах населенных пунктов Вершина и Дача все еще продолжаются бои с оккупантами.

Об этом на своей странице на Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы наших войск из танков и артиллерии близ Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцевого. Нанес авиационные удары возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцевого.

"Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия неподалеку Бахмутского и Зайцевого. С потерями отступил", — сообщили в Генштабе.

В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

Напомним, сражения с противником также идут вблизи Марьинки и Песков. Их результаты пресс-центр Генштаба ВСУ, скорее всего, сообщит в следующей сводке с фронта.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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