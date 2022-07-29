Заявления о том, что Украина будет пытаться вернуть захваченные Россией территории в течение следующих 3-6 недель, ведь в противном случае это станет гораздо труднее, не должны удивлять. Ведь мы уже давно готовимся освобождать оккупированные территории. В частности, речь идет о юге.

Именно для этого мы сейчас получаем западное вооружение. И уже продемонстрировали, что можем его эффективно использовать, поэтому наши партнеры очень приятно удивлены, как ВСУ могут это делать. На волне этого, мы можем просить больше. По крайней мере, происходит обсуждение даже той номенклатуры вооружений, о которых раньше сложно было говорить.

Именно для этого мы сейчас получаем западное вооружение. И уже продемонстрировали, что можем его эффективно использовать, поэтому наши партнеры очень приятно удивлены, как ВСУ могут это делать

То есть мы уже хорошо уничтожаем логистику, склады БК и штабы российских оккупантов, однако сможем делать это еще эффективнее. И когда президент в разговорах с западными партнерами говорит о 3-6 неделях, такие разговоры подвязаны именно под логику и понимание увеличение поставок наступательных вооружений и боеприпасов к ним.

Еще один момент – речь о таких сжатых сроках связана с тем, что идет зима. Все ожидают непростой отопительный сезон. Ведь Кремль пытается заморозить ЕС (хотя, думаю, из этого ничего не выйдет), и ведет себя как настоящий террорист, применяя газовый шантаж. Мы прекрасно понимаем, что, чем ближе россияне будут к нам, тем больше будет угроза нашей критической инфраструктуре. То есть, страна, которая находится в шаге от признания страной-спонсором терроризма, вполне вероятно будет лупить ракетами по украинским ТЭЦ. Мы нуждаемся в их защите и в сжатые сроки.

Следующий момент заключается в том, что РФ тоже не сидит, сложа руки. Они давно говорят о сентябре, как месяце, когда россияне будут пытаться провести псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях. Им важно сделать это как можно быстрее, чтобы переходить на следующий этап – создание чего-то вроде "Союзного государства". То есть сначала "референдумы", а дальше Госдума будет думать, в каком формате они будут это заявлять – "признание независимости", или же объединение в какое-то "государство", которое потом присоединится к РФ, и тому подобное.

Вооруженные силы Украины движутся вперед и без каких-то сроков. Конечно, за 3-6 недель освободить все оккупированные россиянами территории нельзя. Но стоит понимать, что речь немного о другом, о психологическом давлении на оккупантов

Путин очень любит разные даты. И 22 декабря – столетие основания Советского союза – именно такая. Он часто говорит, что распад СССР был огромной исторической ошибкой. И постарается подкрепить свой статус "собирателя земель русских" в этом году и, вероятно, до этой даты. Поэтому нам надо показать, что мы не допустим никаких псевдореферендумов.

И еще одно - Вооруженные Силы Украины движутся вперед и без каких-то сроков. Конечно, за 3-6 недель освободить все оккупированные россиянами территории нельзя. Но стоит понимать, что речь немного о другом, о психологическом давлении на оккупантов.

Как только Украина выбьет русских с Херсонщины или освободит несколько крупных населенных пунктов (а мы понимаем, что это будет сделано), это будет очередной удар по реноме "второй армии мира", миф о которой мы уже разрушили. И это будет удар по морально-психологическому состоянию российских военных, которые уже боятся наших ВСУ.

В любом случае, когда были названы эти сроки 3-6 недель, они были не без консультаций с нашими западными партнерами, после согласования позиций. И речь не о том, что нам сразу дадут больше оружия. Но наши друзья в США и Британии смогут ссылаться на это, пытаясь увеличить количество поставок наступательного оружия и улучшить их качество. Для этого все эти моменты важны.

Игорь Петренко, политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований