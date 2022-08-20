Оказывается, что даже российская разведка должна была не говорить президенту РФ о реальных фактах.

Спецслужбы Российской Федерации дезинформировали Кремль относительно реальных настроений в Украине, поэтому Путин и был уверенным, что сможет "взять Киев за три дня".

Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации при СНБО, проанализировав недавнюю статью The Washington Post о просчете российских спецслужб перед полномасштабным вторжением в Украину, агенты Кремля убеждали руководство РФ, что война в Украине будет легкой, а украинцы будут приветствовать российские войска.

На самом же деле лишь 2% граждан Украины ожидали "освобождения", а 48% были готовы воевать на фронте, защищая страну.

В СНБО считают, что ФСБ предоставляла недостоверные данные по двум причинам:

попытка угодить Кремлю,

доверие источникам, которые имели собственную выгоду в свержении правительства Украины.

"Многолетняя практика Кремля навязывать свою "правду" привела к тому, что даже разведке пришлось скрыть реальные факты", - говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, российские войска ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Западные СМИ узнали, что Владимир Путин хотел захватить Киев за три дня. Также журналисты выяснили, что на случай захвата столицы Украины ФСБ РФ подготовила два марионеточных правительства.

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