Накануне полномасштабного вторжения в Украину ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.
Об этом сообщает The Washington Post.
По информации издания, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, в числе которых ведущую роль играли бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.
Медведчука издание называет "олигархом, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений" с российским диктатором Владимиром Путиным.
По информации издания, Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.
Угроза ударов по Киеву:
Украинцев предупредили о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День Независимости.
Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню Независимости и против Зеленского.
17 августа 2022 года советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался об угрозе ракетных ударов РФ по Киеву.