По информации издания, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами.

Накануне полномасштабного вторжения в Украину ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, в числе которых ведущую роль играли бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.

Медведчука издание называет "олигархом, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений" с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации издания, Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.

Угроза ударов по Киеву:

Украинцев предупредили о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День Независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню Независимости и против Зеленского.

17 августа 2022 года советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался об угрозе ракетных ударов РФ по Киеву.

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