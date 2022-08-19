В военный план Кремля по Украине было глубоко вовлечено тайное подразделение ФСБ, узнали журналисты.

Подразделение Федеральной службы безопасности России, известное внутри государства как Департамент оперативной информации, на протяжении многих лет проводило тайные операции по проникновению в учреждения Украины, подкупу пророссийских политиков и предотвращению выхода страны из орбиты РФ.

ФСБ России либо не смогла понять, насколько яростно украинское государство будет сопротивляться в случае агрессии, либо поняла это, но не смогла передать такие неудобные сведения своему президенту Владимиру Путину, сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на сведения представителей западной разведки.

"Тайное подразделение службы безопасности России было глубоко вовлечено в провалившийся военный план Кремля, уверяя чиновников в Москве, что правительство Украины быстро падет, и направляя оперативников для установления марионеточного режима", - отмечается в материале.

По словам официальных лиц, количество сотрудников Департамента оперативной информации серьезно увеличилась - в 2019 году составляла 30 человек, а накануне полномасштабного вторжения в Украину составило 160.

"…Группы ФСБ были распределены по регионам Украины и сетям тайных агентов внутри страны. Оглядываясь назад, украинские официальные лица рассматривают наращивание сил как раннее предупреждение о том, что Россия готовила почву для нападения", - говорится в статье.

По словам американских и других чиновников, нет никаких доказательств того, что глава РФ после серьезных ошибок ФСБ наводил порядок в верхушке спецслужбы или притягивал высокопоставленных чиновников к ответственности.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Западные СМИ узнали, что Владимир Путин хотел захватить Киев за три дня. Также журналисты выяснили, что на случай захвата столицы Украины ФСБ РФ подготовила два марионеточных правительства.

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