Часть пехоты, которая после удара еще могла двигаться, трусливо разбежалась по посадкам.

Воины Сил специальных операций совместно с Силами обороны в очередной раз уничтожили российскую технику.

Об этом Командование ССО рассказало на своей странице в Facebook.

"Операторы Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины в очередной раз отработали задачу, результатом которой стало уничтожение российской техники. Часть пехоты, которая после удара еще имела возможность передвигаться, разбежалась по окружающим посадкам", - говорится в посте.

Командование отмечает, что за каждой операцией украинских военных стоит проделанная сложная и слаженная работа.

"Выйти в район выполнения задач - найти и установить цели - скорректировать огонь артиллерии - порадоваться за уничтоженных россиян. Этот вроде бы простой перечень действий на самом деле означает большую работу нескольких звеньев", - сообщают в ССО.

Ранее УНИАН писал, как воины ССО уничтожили колонну вражеской техники, и публиковал эпичное видео.

Кроме того, ССО показали блестящее уничтожение склада боекомплектов оккупантов.

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