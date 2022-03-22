Украинские защитники действовали на рассвете, когда оккупанты максимально не ожидали .

Воины Сил специальных операций уничтожили очередную колонну вражеской техники.

Видео появилось в Facebook ССО.

Украинские защитники действовали на рассвете, когда враг максимально не ожидал атаки. На кадрах видно, как горит тяжелая техника армии РФ вместе с личным составом.

В ССО творчески подошли к этой новости и прокомментировали видео стихотворением. Передаем на языке оригинала без изменений:

Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє.

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