ССО уничтожили колонну техники оккупантов / скриншот
Воины Сил специальных операций уничтожили очередную колонну вражеской техники.
Видео появилось в Facebook ССО.
Украинские защитники действовали на рассвете, когда враг максимально не ожидал атаки. На кадрах видно, как горит тяжелая техника армии РФ вместе с личным составом.
В ССО творчески подошли к этой новости и прокомментировали видео стихотворением. Передаем на языке оригинала без изменений:
Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.
Півник вкраїнський до співу стає.
Десь на узбіччі русня догоряє,
"Кукуріку" над тілами лунає,
Пісня остання безславній ордє.