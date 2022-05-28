В ролике показали подожженную технику и мертвых врагов.

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады отчитались об успешной операции против оккупантов. Они уничтожили вражеский танк вместе с несколькими противниками.

Об успешно устраненной цели рассказал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

На видео ниже показывается подожженный танк. Неподалеку от него находятся оккупанты, которые, судя по всему, попытались убежать от огня украинских десантников. Однако наши воины сумели их уничтожить. В ролике видно четыре трупа, а сколько в целом было уничтожено, в публикации пресс-центра Генштаба не указано.

Напомним, бойцы ВСУ ежедневно превращают танки оккупантов в металлолом. По данным Генштаба, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники взорвали 1330 танков. Восемь из них уничтожили за последние сутки. РФ сейчас пытается компенсировать нехватку танков, что подтверждает прибытие в Херсонскую область эшелона 50-летних Т-62.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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