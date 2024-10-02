Воин-историк о русских: Немцы - и те совершали покушения на Гитлера

Военный говорит, что Путин ведет кровавую войну против Украины с молчаливого согласия россиян.

Россия перемалывает в войне порабощенные малые народы. Более того, россияне поддерживают диктатора Владимира Путина в его захватнических планах.

Об этом в интервью Новинарне рассказал воин-историк Владимир Бирчак. Даже на войне он анализирует увиденное и прожитое через историческую призму.

По словам военного, против его подразделения воевали буряты, осетины, чеченцы и даже тунгусы. Последние не отличались высоким интеллектом. В частности, на Харьковщине оккупанты вырезали абрикосовый сад, погрузили на танки и повезли "сажать дома". Бирчак говорит, что ему вполне понятно, что все эти народы порабощены империей:

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"Они настолько уже ассимилированы, интегрированы в империю, что у них даже лишней мысли не возникает: а какого черта мы все здесь делаем, в Украине? И это такая историческая проблема: порабощенные народы воюют за империю".

Историк говорит, что жестокость россиян, их массированные "мясные штурмы" и полное отсутствие эмпатии даже к собственным собратьям совсем не удивляет его. Он говорит, что оккупанты всегда такими были.

До полномасштабной войны Бирчак особое внимание уделял теме Второй мировой, Холокоста, национально-освободительной борьбе украинцев, читал много лекций о дегуманизации врага.

"Мы анализировали плакаты, листовки, которые распространяли в Советском Союзе. Что-то в духе, когда ребенок просит солдата-красноармейца: "Папа, убей немца!" То есть когда уже весь народ приравнивается к врагу, а не отдельные его представители. Я частенько в своих докладах говорил: вот видите, Советский Союз довел до того, что его граждане полностью дегуманизировали врага (то есть немцев). Этого нельзя делать! Потому что не все представители нации ответственны. А теперь я откровенно признаю: какую я чушь тогда говорил! Как я сейчас понимаю это все. Потому что для меня сейчас нет "хороших русских". Все, что происходит, происходит с их молчаливого согласия", - говорит историк.

Кроме того, он напомнил, что "немцы - и те покушались на Гитлера, отказывались идти в СС, а россияне даже после десяти лет войны стремятся убивать больше украинцев".

Война в Украине: важные новости за 1 октября

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали Угледар Донецкой области.

Однако в 72-й ОМБр, которая обороняет этот город уже более двух лет, говорят, что "Черные запорожцы" не получали приказа на выход из Угледара. Украинские военные все еще контролируют отдельные части города.

Тем временем российские террористы продолжают совершать военные преступления в Украине. Сетью распространяется видео казни сразу 16 украинских военных, которые сдавались в плен на Покровском направлении. В Офисе генпрокурора сообщили, что начали расследование очередного преступления РФ.

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