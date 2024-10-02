Западная политика постепенной помощи Украине не работает, отметил Бен Уоллес.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сейчас всем показывает, как победить в Украине, - безжалостно бить врага. Путин может и должен быть побежден, и для этого Великобритания должна отправить свои войска на помощь Киеву. Такое мнение в колонке на The Telegraph высказал экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что многие могли упустить из виду усилия президента Украины Владимира Зеленского во время его недавнего визита в США попытаться заставить Запад продемонстрировать силу по отношению к России. Уоллес считает, что украинский лидер пришел в Белый дом с планом, но вряд ли "ушел с чем-то, кроме теплых слов".

А реальность такова, что западная политика постепенной помощи Украине не работает, уверен Уоллес:

Видео дня

"Путин видит, как мы шатаемся, прячемся в "толпе" и размышляем, пока он отправляет своих в "мясорубку". У Путина два козыря. Первый - он будет отправлять волну за волной российских граждан на смерть, зная, что он изолирован от внутреннего восстания. Во-вторых, он не верит, что мы действительно имеем это в виду, когда говорим "он должен потерпеть неудачу, а Украина должна победить".

Уоллес убежден, что есть способ доказать неправоту Путина, и для этого нужны "лидерство, непопулярные решения и риск":

"Украина может победить, а Путин может и должен потерпеть неудачу. Этот мерзкий маленький диктатор, использующий убийства, вторжения и угрозы, не может победить. Ради нашего будущего".

По его словам, в первую очередь необходима полная мобилизация Украины, и в обучении новобранцев может помочь Запад.

"Мы должны отправить войска, чтобы помочь обучить и содержать украинскую армию. Не сражаться, а дать возможность тыловым эшелонам помогать обслуживать оборудование, которое мы все отправили. Войска могли бы помочь в лечении раненых", - считает Уоллес.

Также он придерживается мнения, что Британия должна помочь добиться соглашения о членстве Украины в НАТО.

Членство Украины в НАТО - актуальное

Напомним, в Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника писали, что президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года.

Издание указывало на "предварительные признаки" того, что американский президент может изменить свою позицию относительно членства Украины в Альянсе.

Вас также могут заинтересовать новости: