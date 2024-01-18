Действия ВСУ дают возможность уничтожать легкобронированную и бронированную технику, артиллерийские средства противника.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что за последние две недели враг не имел тактических успехов возле Бахмута.

По его словам, противник сохраняет возможность для совершения ударно-штурмовых действий, настойчиво и волнами проводя наступательные действия на отдельных отрезках.

"За последние две недели враг не имеет тактических успехов на поле боя. Силам обороны удается своевременно выявлять противника и наносить существенное поражение, приводящее к потерям значительного количества личного состава оккупантов. Действия ВСУ дают возможность уничтожать легкобронированную и бронированную технику, артиллерийские средства противника. Силы обороны держат отрезок, противник не будет иметь тактических успехов в будущем", - сказал для телеканала "Эспрессо".

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Федоренко отметил, что недавно противник совершал достаточно активные штурмовые действия возле Клещиевки.

"Враг привлек БМП и танки, много подготовленных штурмовиков, но тактического успеха не имел. Силам обороны удалось отразить атаку. Только нашему подразделению удалось уничтожить вдребезги 4 БМП, подбить танк, уничтожить БМД и еще 2 танка. FPV-дроны сыграли в отражении атак со стороны противника существенную роль", - рассказал военный.

Ситуация на Бахмутском направлении - детали

Русские войска значительно активизировались на Бахмутском направлении, заявил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

"На соседнюю бригаду, которая расположена слева от нас, противник мощно давил. Наша бригада пришла на помощь, и этот вопрос был решен. Позавчера состоялась битва, 9 единиц вражеской техники было уничтожено только нашим подразделением", - рассказал боец.

По его словам, в районе Клещиевки линия обороны ВСУ держится крепко.

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