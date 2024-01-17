В районе Клищиевки линия обороны ВСУ держится крепко, отметил защитник.

Российские войска значительно активизировались на Бахмутском направлении, заявил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире телеканала "Эспрессо".

"На соседнюю бригаду, которая расположена слева от нас, противник мощно давил. Наша бригада пришла на помощь, и этот вопрос был решен. Позавчера произошло сражение, 9 единиц вражеской техники было уничтожено только нашим подразделением", - рассказал боец.

По его словам, в районе Клищиевки линия обороны ВСУ держится крепко:

Видео дня

"92-я отдельная штурмовая бригада уже длительное время работает на юге от Бахмута. Нашей полосой ответственности является район Клищиевки, Андреевки. Враг ежедневно продолжает совершать ударно-штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные еще осенью позиции, но не имеет территориально-тактических успехов. на данном участке линия обороны держится крепко".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 17 января предварительно составляют около 372 820 человек личного состава. ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 730 российских оккупантов.

Также РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 6126, боевых бронированных машин - 11372, артиллерийских систем - 8811, РСЗО - 964, БПЛА оперативно-тактического уровня - 6884.

Вас также могут заинтересовать новости: