С точки зрения военной тактики, эта операция выполнена на самом высоком уровне с сохранением тумана войны, сказал военный.

Командир роты ВСУ Дмитрий Глущенко заявил, что операция украинских сил в Курской области стала полным шоком для россиян и для защитников. Никто не надеялся, что такой сценарий возможен.

Как рассказал военный в интервью журналисту Юрию Романенко, новость о том, что Украина вторглась в Курскую область на фронте вызвала вау-эффект.

"На фронте эта новость вызвала вау-эффект. Наверное, на это и был основной расчет. Подняло настроение, боевой дух. Мы активно это обсуждали в течение трех дней. А дальше у нас идет обычная плановая работа. У нас ее много, просто следим в ленте за тем, что происходит", - отметил Глущенко. Видео дня

На его взгляд, Курскую операцию могли готовить на самом высоком уровне, учитывая состояние фронта, экономики, общественных настроений, состояния энергетики и отношений с партнерами. Глущенко считает, что нападение на Курскую область было неплохим вариантом для того, чтобы улучшить ситуацию.

"Военные сделали нормальную операцию. Им сказали, что надо "отчебучить", чтобы все были в ах*е. Цель операции в принципе достигнута: россияне офигели, мы офигели, американцы офигели... А дальше они (высшее командование - УНИАН) сидят и думают: "А для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?". И набрасывают варианты: "А может нам поторговаться?"... Ну, это мой такой фантастический взгляд. Четко не прослеживаются стратегические цели", - отметил он.

Военный добавил, что операция была правильной, ведь перенос войны на территорию противника - это ключевой элемент войны. Глущенко также похвалил планирование и реализацию операции без комментариев и информационного шума.

"На уровне военной операции, я считаю, было выполнено круто. С позиции военных все сделано на высшем уровне", - добавил он.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

В начале августа украинские силы начали наступательные действия в Курской области. Уже известно, что наши воины освободили более 90 российских населенных пунктов. На территории, которую контролируют защитники Украины, создана военная комендатура.

Издание The Wall Street Journal писало, что украинские воины продвигаются к окружению примерно 3 000 российских оккупантов, которые прижаты к реке Сейм на Курщине недалеко от границы с нашим государством.

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