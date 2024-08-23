Некоторые из украинцев выражают беспокойство, что истощенные войска под Покровском теперь под еще большим давлением.

Поскольку внезапное вторжение Украины в Россию продолжается уже третью неделю и все больше выглядит как длительная операция, обычные украинцы думают о его цене.

Как пишет The Washington Post, с одной стороны, операция перенесла войну на российскую территорию. Но силы Москвы продолжают приобретать позиции в восточной части Донецкой области вокруг стратегического города Покровск. У некоторых украинцев возникает вопрос, почему Киев тратит так много ресурсов на захват российской земли, а не на защиту собственной.

Дилемма Зеленского

Это дилемма, с которой столкнулся президент Владимир Зеленский, поскольку он и его военное командование направили в Курскую операцию драгоценный личный состав и вооружение, включая некоторые украинские десантно-штурмовые бригады и боевые машины, поставленные с Запада.

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Москва до сих пор сопротивлялась отвлечению своих войск от своего главного удара на востоке Украины возле Покровска, заставляя Зеленского сделать деликатный выбор: придерживаться плана захвата российской земли, которая может стать мощной разменной монетой для будущих мирных переговоров, или отступить, чтобы укрепить ключевой город Украины.

"Я считаю, что нас не защищают", - говорит 77-летняя Раиса Макарова, пенсионерка из Покровска. По ее словам, украинские войска "уезжают куда-то в другое место".

"Это очень больно. Мы думали, что такое до Покровска не дойдет, что они будут защищать Покровск. Ну, видимо, нам придется умереть здесь", - сказала женщина.

Реакция украинцев на атаку в Курской области сначала была радостной. Поскольку украинские войска быстро продвигались вперед, захватывая сотни российских военнопленных, наступление подняло моральный дух в стране после нехватки хороших новостей с линии фронта в течение прошлого года. Разрекламированное контрнаступление Киева прошлым летом по большей части провалилось, и с тех пор Москва возобновила инициативу, особенно в Донецкой области.

Недавняя мобилизационная кампания призыва десятков тысяч украинских мужчин ежемесячно в истощенные ряды армии создала напряжение в обществе, и многие обеспокоены боевыми действиями. Два года непрерывных отключений электроэнергии, вызванных ударами российских ракет и беспилотников по энергосети, также повлияли на экономику и нарушили повседневную жизнь даже тех, кто был далеко от поля боя.

"Пусть почувствуют, что такое оккупация"

"Была определенная усталость от новостей с фронта", - сказала Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды".

"Люди видят в этих действиях определенную надежду, что это может быть переломный момент. Это важно для нации, которая уже третий год ведет полномасштабную войну. Это очень влияет на моральное состояние", - добавила она.

Некоторые считали уместным то, что после того, как украинские гражданские по всей стране часто прятались в подвалах от бомбардировок, обычные россияне теперь также чувствуют последствия войны, которую начало их правительство.

"Пусть почувствуют, что это такое, и поймут, что значит жить в оккупации. Я думаю, что россияне начнут немного пересматривать вещи. Им нужно принять какие-то решения, им нужно о чем-то подумать. Может, народ восстанет?", - сказала 66-летняя Любовь Емец.

Украинцы, с которыми опросили журналисты Washington Post, различали захват их военными российской территории в Курске и оккупацию Москвой украинской земли. В отличие от России, украинские чиновники не сигнализировали о желании аннексировать территорию или создать оккупационное правительство. Репортажи на подконтрольной Украине территории России были ограниченными и обычно присутствовали украинские солдаты, но пока не было никаких доказательств того, что силы Киева жестоко обращались с российскими гражданскими.

"Есть оккупации, которые делает страна-агрессор, а есть такие оккупации, которые мы сейчас делаем, которые происходят для того, чтобы защитить и вернуть свою территорию", - сказал Николай Ханатов, мэр оккупированного украинского города Попасная.

"Полностью поддерживаю", - добавил он. "Мы понимаем, что страдают и мирные жители. Но с другой стороны, я должен сказать, что две трети авиаударов по Украине были из Курской области, и эти люди не выражали никакого несогласия с российскими властями. Они не вышли в знак протеста".

Украинские официальные лица заявили, что захваченная территория может быть использована как рычаг в будущих переговорах о прекращении войны, но правитель России Владимир Путин объявил, что Москва сейчас не будет рассматривать переговоры о прекращении огня.

"Туманность относительно эндшпиля"

Зеленский также сказал, что одной из целей наступления было создать буферную зону для защиты Сумской области Украины путем отбрасывания российских войск от границы, ограничив возможности Москвы обстреливать этот район. Некоторые жители приграничных сел Сумской области говорят, что теперь действительно чувствуют себя безопаснее. Другие сказали, что их больше волнует то, что увеличение украинского военного присутствия в этом районе может привести к новым ракетным ударам.

"Больше солдат приходят выпить кофе и гуляют по городу. Это немного страшно, потому что русские могут нанести больше авиаударов или бомбить. Это может сделать нас еще большей мишенью", - сказал Алескандр Мязин, 19-летний бариста, который работает в сумской кофейне.

Но туманность относительно эндшпиля украинского руководства в Курской области также добавила тревоги в обществе, поскольку россияне продолжают давить на украинскую землю на востоке. Киев не сообщил, сколько может продолжаться вторжение или что Украина хочет в обмен от Кремля на вывод своих сил из Курска.

Люди выражали беспокойство за бойцов, которые до сих пор защищают линию фронта в Донецкой области - теперь у них меньше боеприпасов, ведь значительная их часть отведена на Курскую операцию. Некоторые спросили, если Россия продолжит приближаться к Покровску, действительно ли Украина решит удерживать российскую территорию, а не свою?

"Возможно, я имею непопулярное мнение, но я считаю, что с одной стороны, конечно, это круто и хорошо, и конечно, что это как-то оживляет дух нашего народа. Но с другой стороны, на Донецком и Харьковском направлениях идут тяжелые бои. И не знаю, может, лучше туда посылать подкрепление?" - сказала Виктория Калашник, 34-летняя художница и волонтер из Киева.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

В начале августа украинские силы начали наступательные действия в Курской области. Уже известно, что наши воины освободили более 90 российских населенных пунктов. На территории, которую контролируют защитники Украины, создана военная комендатура.

Издание The Wall Street Journal писало, что украинские воины продвигаются к окружению примерно 3 000 российских оккупантов, которые прижаты к реке Сейм на Курщине недалеко от границы с нашим государством.

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